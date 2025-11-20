Esta noche comienza el Gran Premio de Las Vegas con Colapinto presente

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas.

Esta noche, iniciará la 22da. fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en Las Vegas Street Circuit.

Las Vegas, en nuevo objetivo para Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto, competirá desde esta noche en el Gran Premio de Las Vegas del Campeonato Mundial de Formula 1, en el que buscará sumar puntos para su equipo Alpine.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine.

Automovilismo – Campeonato Mundial de Fórmula 1

Cronograma del Gran Premio de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00