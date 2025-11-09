En un partido con claros errores arbitrales, Guillermo Brown perdió frente a Atlético de Rafaela en la Reválida del Federal A

En el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A 2025, Guillermo Brown perdió este domingo en condición de local, por 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela.

El partido estuvo atravesado por serios errores de la terna arbitral liderada por Diego Novelli, que no cobró al menos un penal claro para el equipo portuario y posiciones adelantadas que no eran tal; ahora los brownianos deberán buscar revancha en la Vuelta el próximo fin de semana en Santa Fé.

Caída de «La Banda» que dejó enojo

Guillermo Brown le hizo frente a Atlético de Rafaela este domingo en el Estadio Raúl Conti, en el juego de Ida de la fase de Cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A 2025; pero una polémica actuación de la terna arbitral liderada por Diego Novelli, condicionó el desarrollo del encuentro que fue injusta derrota para los brownianos.

Los priemros minutos del parcial inicial fue de tramite parejo, con llegadas para uno y otro en el caso de Brown, generando peligro en el arco defendido por su ex arquero temporadas atrás en la Primera Nacional, Emanuel Bilbao.

Sin embargo, sería «La Crema» quien abriera el marcador, a los 7 minutos con el gol de Ciro Leineker y posteriormente, a los 17´ Facundo Afrranchino puso el 2-0 para la visita, descontando Ezequiel Morales a los 35´. luego de varios intentos de los dirigidos por Emanuel Trípodi, entre ellos, un penal por clara falta al mismo Morales que no fue pitada como tal por Novelli.

En el segundo tiempo, «la Banda» no aminoró en su juego y continuó creando situaciones de gol que en busca del empate, que ya era merecido, pero no pudo concretarlo entre ineficacia y las posteriormente faltas no marcadas y posiciones adelantadas que fueron condicionando el juego.

De esta forma, quedó el sabor amargo de una derrota atravesada por un polémico arbitraje y el objetivo de encontrar la revancha el próximo fin de semana en el juego de Vuelta en Rafaela.