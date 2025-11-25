En un dinámico partido, Racing venció a River y lo eliminó del Clausura de la Liga Profesional

Este domingo en la noche, Racing Club venció a River Plate por 3 a 2 en su cruce por los Octavos de Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y de esta forma, asgeuró su lugar en la proxima instancia del certamen en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.

En un partido emotivo jugado en el «Cilindro de Avellaneda», Santiago Solari,Lucas Martínez Quarta, Gastón Martirena, marcaron para «La Academia», mientras que para «El Millo», haipan convertido el chubutense Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero.

Victtoria de «La Academia» en un emotivo partido

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, a los tres minutos, con un centro del lateral Gabriel Rojas que fue cabeceado al gol por el extremo Santiago Solari, con un frentazo a la carrera.

River no llegó hasta los 25 minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi y posterior disparo desde el costado izquierdo del área del volante Ignacio Fernández, que generó una doble atajada del arquero Facundo Cambeses.

A los 41 minutos, Gabriel Rojas remató un tiro libre a pocos metros del área buscando el ángulo izquierdo del guardameta Franco Armani, con un tiro que se fue cerca del travesaño.

Dos minutos después, un centro bajo desde la derecha habilitó al delantero Tomás Conechny, que se desprendió por el primer palo pero erró el cabezazo.

La “Academia” volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo desde el costado izquierdo del volante Agustín Almendra que salió seco y fue despejado por Armani, cerca de su poste derecho.

El “Millonario” alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17 minutos, con un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo que permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, quien puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate.

Un minuto después, el volante Juan Fernando Quintero controló un rechace defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda, con un disparo que fue pegado al palo izquierdo de Cambeses y se convirtió en el 2-1.

El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red.

Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Gastón Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.