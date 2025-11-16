En La Bombonera, Boca recibe a Tigre en la última fecha de la fase de grupos de la Liga Profesional

Esta tarde, Boca Juniors recibirá a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Será desde 20:15 horas en el Estadio conocido como La Bombonera y contando con el arbitraje de Darío Herrera.

Post Superclásico, Boca busca culminar esta instancia en el primer puesto

Boca, bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda, viene de ganar 2-0 a River en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura, en un partido en el que fue ampliamente superior al «Millonario», llevándose un triunfo categórico que lo clasificó a la Copa Libertadores de América y a los octavos de final de este torneo.

De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A del Torneo Clausura y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido ante el ´Matador´, el director técnico tendrá una baja obligada que es la del defensor Lautaro Di Lollo que, ante River, llegó a la quinta amarilla y se perderá este compromiso. En su lugar ingresaría Nicolás Figal que no juega desde el 13 de julio, en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha de este Torneo Clausura.

Además, el español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez, sumándose al mediocampo haciendo que Exequiel Zeballos salga de posición de la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Cómo lleva Tigre

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de ganarle, el domingo pasado en el estadio José Dellagiovanna, 1-0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Tigre se ubica en el cuarto lugar con 22 puntos, misma cantidad que Barracas Central y Racing, a uno de los dos últimos en clasificar que son Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y a dos de Banfield que es quien está a las puertas de los playoffs.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la localía para los octavos de final, una derrota o un empate en el barrio porteño de La Boca complicaría al ´Matador´ en su posicionamiento dentro de los clasificados pero no lo dejaría afuera ya que Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí.