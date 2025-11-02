El Registro Civil Móvil retoma su recorrida por distintas localidades de Chubut

El Registro Civil Móvil, dependiente del Ministerio de Gobierno del Chubut, llevará adelante durante noviembre una nueva recorrida por distintas localidades con el objetivo de facilitar la tramitación de DNI y pasaportes a los vecinos de toda la provincia.

El operativo comenzará el jueves 6 de noviembre en Trelew, donde la unidad móvil atenderá de 10 a 14 horas en la sede de NICADPI, ubicada en Velero Mimosa Nº 286.

Luego, el camión se trasladará hacia el sur provincial para continuar su tarea en Comodoro Rivadavia, con tres jornadas consecutivas de atención.

El viernes 14, estará en la plaza del barrio Las Orquídeas (Soldado Argentino Nº 250, Km 5), de 9 a 17 horas; el sábado 15, en el Club Social y Deportivo Defensores de Belgrano del barrio Cordón Forestal, también de 9 a 17; y el domingo 16, en el Centro Tradicionalista Martín Fierro del barrio Ciudadela (Pico Salamanca y Boulevard Ameghino), de 12 a 19 horas.

A través de este programa itinerante, el Ministerio de Gobierno continúa acercando servicios esenciales a la comunidad, permitiendo que más chubutenses puedan gestionar su documentación de forma rápida y sin necesidad de trasladarse grandes distancias.