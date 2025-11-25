El Hospital Isola incorporó un dril de alta frecuencia para neurocirugías complejas

El Hospital “Andrés Isola” de Puerto Madryn sumó un nuevo equipo destinado a intervenciones neuroquirúrgicas de alta complejidad. Se trata de un dril de alta frecuencia que permitirá reducir los tiempos operatorios y los costos asociados a cada procedimiento, especialmente en casos de pacientes con lesiones craneoencefálicas graves.

Según informaron desde el centro de salud, el equipo puede utilizarse en una amplia variedad de abordajes neuroquirúrgicos, lo que facilitará el trabajo del personal médico y acortará de manera significativa tanto la duración de las cirugías como la cantidad de anestesia requerida.

La adquisición se concretó a partir de fondos propios del hospital, gestionados a través de la Secretaría de Salud de la provincia, y forma parte de un proceso de fortalecimiento del servicio quirúrgico local.