EMPLEO PÚBLICO - MANUEL ADORNI - REFORMA LABORAL

El Gobierno negó que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público


El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó hoy que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, según expresó hoy en una conferencia en la Casa Rosada.

«Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley«, dijo Adorni.

Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una «crisis» al gobierno del presidente Javier Milei. «De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello», arremetió Adorni.

«Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa», agregó.

También puso paños fríos a la discusión laboral y tributaria, con foco en el monotributo: «Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son«.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Patricia Bullrich, victoria villarruel

Cumbre en la Cámara Alta
Etiquetas: IMAGEN POSITIVA, Javier Milei

Repunte en la imagen de Milei
Etiquetas: diego santilli, MANUEL ADORNI, Manuel Orrego, Martín Llaryora, presupuesto 2026

Arrimando el bochín

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Río Negro, RUTA 40, Vialidad Nacional

La Justicia ordena a Vialidad Nacional a realizar obras urgentes en Ruta 40
Etiquetas: contaminación, Greenpeace, medioambiente, SALTA

Un pozo petrolero abandonado contaminó más de 20 hectáreas de un bosque salteño
Etiquetas: récord, shale oil, Vaca Muerta, YPF

YPF alcanzó un récord histórico en la producción de shale oil