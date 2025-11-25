El Gobierno impulsa la creación de la Policía Migratoria



El Gobierno avanza en la conformación de la Policía Migratoria, una fuerza prevista en la Ley de Migraciones que asumirá el control en fronteras y aeropuertos, reemplazando funciones que actualmente cumplen la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fuentes oficiales confirmaron que existe una “decisión política” de activar cuanto antes esta nueva estructura, con el objetivo de profesionalizar los controles, evitar el ingreso de delincuentes, reforzar las tareas vinculadas al contrabando y mejorar la seguridad en los pasos fronterizos.

“Hace falta profesionalizar Migraciones”, explicaron desde el Gobierno, donde ya trabajan en el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto que demandará la puesta en marcha de la flamante fuerza.

En la Casa Rosada afirman que el proceso debe encararse “de manera inmediata”, ya que implica un cambio cultural en la forma en que el Estado gestiona la seguridad fronteriza. La nueva fuerza quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, donde Migraciones ya tiene asiento administrativo.

Monteoliva asumirá Seguridad

La implementación de la Policía Migratoria quedará en manos de Alejandra Monteoliva, quien asumirá como ministra de Seguridad el 10 de diciembre tras el paso de Patricia Bullrich al Senado.