ARCA - MONOTRIBUTO

El Gobierno analiza eliminar Monotributo y bajar piso de Ganancias


El Gobierno analiza eliminar el Monotributo y bajar el piso de Ganancias, en el marco de reformas con las que busca formalizar la economía.

De acuerdo con información que trascendió, el Gobierno les dijo a empresarios que estudia estas modificaciones y que en el nuevo esquema podría pasar a todos los contribuyentes al régimen general.

El objetivo es “formalizar” la economía, según reuniones que mantuvo el equipo económico con el sector privado.

Principales cambios que evalúa el Gobierno

  • Monotributistas:  eliminarían el régimen y los contribuyentes pasarían a autónomos.
  • Autónomos: se evalúa una escala de $100.000 a $500.000 y habilitar deducciones de gastos personales. En cuanto al IVA, se fija un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($3 millones mensuales).
  • Ganancias: Evaluan la creación de un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025.
  • Nuevo régimen de empleo: Para las empresas con empleados en relación de dependencia se plantea la reducción de contribuciones y aportes para nuevas relaciones laborales. Aplicaría también para trabajadores que estuvieron 6 meses sin empleo y ex monotributistas.

Según los últimos datos oficiales, Argentina registra unos 2.159.000 monotributistas.

Fuente: NA

