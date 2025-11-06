QUINI 6

El domingo el Quini 6 sorteará $9.500.000.000


Este miércoles 5 de noviembre se realizó el sorteo 3.319 del Quini 6, donde las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Por otro lado, el Siempre Sale tuvo 21 ganadores con cinco aciertos, los cuales recibirán más de 12 millones de pesos.

Pozo récord

El próximo sorteo se llevará a cabo el domingo 9 y estará en juego el pozo acumulado más grande de la historia, con un total de $9.500.000.000.
Para aquellos que deseen participar, deben realizar sus apuestas en agencias oficiales o en las plataformas digitales habilitadas.

