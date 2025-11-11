El curso de Alto Rendimiento en Canotaje de Velocidad fue un éxito en el Club Bigornia

Culminó con un total éxito, la capacitación “Alto Rendimiento en Canotaje de Velocidad” dictada por el entrenador de la Selección Argentina, Diego Cánepa.

El coach, compartió sus conocimientos en el Bigornia Club de Rawson, en un serie de entrenamientos desarrollados durante cuatro días y con el acompañamiento de Chubut Deportes.

El canotaje tuvo una capacitación de lujo

Fueron cuatro jornadas intensas de formación bajo las ordenes del entrenador de la Selección Argentina de canotaje, Diego Cánepa, quien trabajó junto a los participantes en clases con enfoque teórico y una jornada final dedicada íntegramente al trabajo práctico en el agua, en las inmediaciones del río Chubut.

Durante el cierre, se trabajó desde embarcaciones y lanchas, permitiendo al lic. Cánepa y su equipo observar en detalle a los palistas y realizar intervenciones técnicas precisas. Al finalizar las actividades en el agua, se llevó a cabo un emotivo acto de cierre en el salón del club.

En ese marco, se rindió un sentido homenaje al entrenador Juan “Tito” Monente, por sus 50 años de trayectoria en el canotaje, entregándole un presente en reconocimiento a su enorme aporte al deporte.

Asimismo, se entregaron obsequios y un diploma de agradecimiento al lic. Cánepa, junto con los certificados de participación a todos los alumnos que completaron la capacitación.

Cabe destacar que esta capacitación fue declarada de Interés Deportivo y Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson, reconocimiento que resalta la importancia del trabajo formativo y el compromiso del Bigornia Club con el desarrollo del canotaje.