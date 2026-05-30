Junio llega con aumento en la tarifa de gas

Junio comenzará con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales que volverá a presionar fuertemente sobre el presupuesto de las familias. En pleno despliegue de las bajas temperaturas estacionales, las boletas de gas llegarán con un doble impacto: el ajuste de los cuadros tarifarios y el aumento inevitable del consumo para calefacción y uso hogareño.

A diferencia de otros meses, donde los aumentos porcentuales fueron más agresivos, los analistas advierten que este mes el factor determinante será el consumo residencial variable, lo que podría multiplicar el valor final de las facturas en los hogares de ingresos medios y bajos.

El detalle del aumento

Las empresas distribuidoras y reguladoras ya definieron el esquema de actualización mensual que regirá a partir de los primeros días del mes. En el caso del Gas Natural, las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81 por ciento en todo el territorio nacional.

Con la consolidación de las bajas temperaturas, los hogares consumen considerablemente más metros cúbicos de gas y kilovatios de electricidad para climatizar los ambientes.

Al tratarse de tarifas con bloques de consumo, saltar de categoría por usar más calefacción puede encarecer las boletas de manera exponencial, independientemente del ajuste fijo determinado por el Gobierno.