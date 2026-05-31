“El avión más argentino del mundo” partió hacia Kansas con el plantel de la Selección

Una parte del plantel de la Selección argentina, ya inició su rodaje mundialista, tras haber partido esta madrugada en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a la ciudad de Kansas.

El plantel y cuerpo técnico, despegaron a las 2:15 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en el avión Airbus A330 matrícula LV-KAN, denominado “El Avión Más Argentino del Mundo”, especialmente intervenido con motivos de la Selección nacional, bajo el número de vuelo AR1978 y su arribo al destino estaba previsto para alrededor de las 13 de nuestro país, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de Aerolíneas Argentinas.

Kansas City será la ciudad que funcionará como base operativa del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la fase inicial del certamen. Allí, la Selección argentina disputará su primer compromiso del Grupo J frente a Argelia el 16 de junio, antes de viajar a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en los otros encuentros de la zona.

El vuelo trasladó a 18 futbolistas del plantel que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, con una nómina que combina a referentes históricos con jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista.

Los 18 integrantes del plantel que abordaron la aeronave de la línea de bandera son:

Defensores: Nicolás Otamendi, Cristian «Cuti» Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

Nicolás Otamendi, Cristian «Cuti» Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco. Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz.

Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz. Delanteros: Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, José Manuel López y el juvenil Nico Paz.

Posteriormente los 8 futbolistas restantes para completar la lista oficial de 26 convocados se incorporarán de manera directa en la concentración de Kansas durante las próximas horas, debido a razones de proximidad geográfica desde sus respectivos lugares de residencia o ligas de origen:

Desde Estados Unidos (MLS): Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

(MLS): Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Desde Inglaterra (Premier League) y otros puntos de Europa: Emiliano «Dibu» Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina.

También viajaron Sparrings Juveniles, como parte de la estructura habitual de trabajo para los entrenamientos y el día a día en la concentración de Kansas.

Santiago Beltrán (River Plate), Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors),

Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield).

Así como los “Reservas de Emergencia”, pertenecientes a la categoría mayor que actúan como opciones de reserva inmediata.

Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania).

La delegación también estuvo compuesta por el cuerpo técnico que encabeza Scaloni, acompañado por sus ayudantes de campo Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, junto al entrenador de arqueros Martín Tocalli, el preparador físico Luis Martín y el analista de video Matías Manna, en un grupo de trabajo que se mantiene desde el ciclo que llevó a la Argentina a conquistar múltiples títulos en los últimos años.

El traslado forma parte de un operativo especial de la compañía de bandera para el Mundial 2026, que contempla un refuerzo en la conectividad aérea hacia Estados Unidos, con hasta 19 frecuencias semanales a Miami y vuelos especiales a ciudades sede como Kansas City y Dallas, con el objetivo de acompañar el flujo de hinchas que seguirán al seleccionado durante la competencia.

La aeronave utilizada para el traslado fue presentada recientemente en el Hangar 5 de Ezeiza y cuenta con una intervención estética representativa del combinado nacional bajo el concepto #ElAviónMásArgentinodelMundo.

El diseño incluye el número 10 en alusión al liderazgo futbolístico del equipo, el patrón oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas, la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por la selección.

Según informó la empresa, el Airbus A330 intervenido comenzará a operar en distintas rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas durante el período mundialista y posteriormente continuará en otros servicios de la compañía, consolidándose como una pieza de promoción vinculada al seleccionado y a la identidad argentina en el exterior.

La llegada a Kansas City marcará el inicio de la etapa final de preparación del equipo, que buscará retener el título en una competencia en la que Lionel Messi afrontará su sexta participación mundialista y donde la Argentina aparece nuevamente entre los principales candidatos a consagrarse.