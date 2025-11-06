El Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó el Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó este jueves el Presupuesto Municipal 2026, instrumento para la planificación financiera y la ejecución de políticas públicas del próximo año.

La votación se dio en el marco de la vigésima sesión ordinaria del año, y contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, aunque no fue unánime: los concejales Gastón Cuis Taccari y Hernán Pereira, de Juntos por el Cambio, junto a Andrea Rueda, de Unidos y Organizados, se manifestaron en contra.

El Presupuesto General de Gastos y Recursos, correspondiente al Expediente N° 248/25, prevé la distribución de fondos para el funcionamiento de las distintas áreas municipales, la prestación de servicios y la concreción de obras públicas a lo largo de 2026.

Durante el debate, los ediles de la oposición expresaron objeciones vinculadas con la asignación de recursos y el nivel de gasto proyectado, mientras que los bloques que acompañaron la iniciativa destacaron la previsibilidad y el equilibrio financiero del documento elaborado por el área económica del Municipio.

Junto al tratamiento del Presupuesto, el cuerpo deliberativo también aprobó la nueva Ordenanza Tarifaria Anual y la actualización del Código Tributario Municipal, ambos con vigencia a partir del 1° de enero de 2026, instrumentos que completan el marco normativo económico-financiero del próximo ejercicio fiscal.

