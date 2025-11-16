CIENCIA - CLUB DE CIENCIAS - CULTURA - EDUCACIÓN - MADRYN

El Club de Ciencias de Madryn cierra el año con una muestra


El viernes 28 de noviembre, en el horario de 16 a 19 horas en su sede de Muzzio y Necochea, el Club Municipal de Ciencias y Tecnología realizará su muestra anual.
La actividad, denominada Expociencia Ambiental, propone compartir y celebrar los aprendizajes, proyectos e investigaciones desarrolladas durante todo el año por niños, niñas, adolescentes y adultos, junto al equipo docente de la Dirección de Ciencia y Educación Ambiental.
Durante la jornada, el público podrá recorrer una muestra interactiva que invita a realizar un viaje desde la meseta hasta el fondo marino, a través de stands, experimentos, afiches y propuestas participativas. Además, se presentará una miniobra de teatro y habrá espacios lúdicos para todas las edades, con el propósito de seguir fortaleciendo la curiosidad, la creatividad y el compromiso con el cuidado del entorno.
La Expociencia Ambiental representa una oportunidad para conocer el trabajo de los talleres municipales y celebrar un año lleno de descubrimiento, aprendizaje e innovación.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: argentina, G20, margarita stolbizer

Alerta bloqueo en el G20
Etiquetas: Patricia Bullrich, victoria villarruel

Cumbre en la Cámara Alta
Etiquetas: IMAGEN POSITIVA, Javier Milei

Repunte en la imagen de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: alerta amarilla, chubut, viento

Alerta amarilla por viento intenso este lunes en Chubut
Etiquetas: comodoro, detenida

Una joven de 14 años rompió la vidriera de un comercio y fue demorada
Etiquetas: bicicletas, LADRÓN

Un ladrón de bicicletas fue detenido