El Club de Ciencias de Madryn cierra el año con una muestra



El viernes 28 de noviembre, en el horario de 16 a 19 horas en su sede de Muzzio y Necochea, el Club Municipal de Ciencias y Tecnología realizará su muestra anual.

La actividad, denominada Expociencia Ambiental, propone compartir y celebrar los aprendizajes, proyectos e investigaciones desarrolladas durante todo el año por niños, niñas, adolescentes y adultos, junto al equipo docente de la Dirección de Ciencia y Educación Ambiental.

Durante la jornada, el público podrá recorrer una muestra interactiva que invita a realizar un viaje desde la meseta hasta el fondo marino, a través de stands, experimentos, afiches y propuestas participativas. Además, se presentará una miniobra de teatro y habrá espacios lúdicos para todas las edades, con el propósito de seguir fortaleciendo la curiosidad, la creatividad y el compromiso con el cuidado del entorno.

La Expociencia Ambiental representa una oportunidad para conocer el trabajo de los talleres municipales y celebrar un año lleno de descubrimiento, aprendizaje e innovación.