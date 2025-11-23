Dos adolescentes heridos en Comodoro Rivadavia
La Policía de la Seccional Tercera intervino en un incidente vehicular ocurrido en el barrio Roca de Comodoro Rivadavia. El aviso ingresó alrededor de las 21:40, lo que motivó el inmediato desplazamiento de una comitiva hacia el lugar.
Al arribar, los efectivos encontraron a dos adolescentes de 15 y 16 años tendidos sobre la calzada y con dolores corporales producto de una caída. Según las primeras averiguaciones, ambos circulaban en un cuatriciclo por avenida Canadá cuando, al llegar a la zona donde se ejecutan obras municipales, no advirtieron la presencia de un montículo de tierra utilizado en los trabajos sobre la calzada. El vehículo impactó contra el material y los jóvenes terminaron cayendo al suelo.
Personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 107 asistió a los menores y dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación más completa. Fueron acompañados por uno de sus progenitores.
En el lugar se labró el acta de infracción correspondiente y el cuatriciclo fue secuestrado de manera preventiva.