Docentes y familias de la Escuela 789 se movilizan contra el cierre de cursos

En la Escuela N°789 de Puerto Madryn se confirmó el cierre de cursos para el próximo ciclo lectivo: uno del turno mañana, uno del turno tarde y cuatro del turno vespertino. La decisión afecta a más de 80 estudiantes que se quedarán sin vacantes y a más de 40 docentes que perderán horas de trabajo.

El director del establecimiento, Fabián Makaruk, explicó que se enteró de la medida pocos días después de asumir en el cargo. “La escuela es sobremandada y al cerrarnos dos primeros años quedan alrededor de 40 familias sin vacantes. Las familias se acercan a pedir explicaciones y por ahora no tenemos una respuesta concreta. Estamos trabajando con Supervisión para revertir esta situación”, señaló.

La noticia del cierre de los dos cursos de primer año de los turnos mañana y tarde se conoció el mismo día en que se realizaba el sorteo de ingresantes 2026, lo que dejó afuera del ingreso a unas 30 familias que habían elegido la institución.

Desde el cuerpo docente expresaron su malestar por la falta de comunicación previa. Indicaron que comenzaron a organizarse para elevar un reclamo formal a Supervisión con una nota acompañada por una junta de firmas, además de realizar carteles para visibilizar el conflicto.

Makaruk advirtió que el cierre no solo afecta a las familias, sino también a los trabajadores de la educación. “Se están cerrando cursos con docentes que forman parte de la escuela desde hace muchos años. Esto desarma un plantel que costó mucho consolidar y repercute en toda la comunidad educativa”, dijo.

Por su parte, el grupo docente organizado remarcó que la Escuela 789 “se caracteriza por su compromiso con la inclusión” y que “no se comprende una medida que excluye a estudiantes en un contexto de creciente demanda por la educación pública”.