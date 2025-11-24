Detuvieron a un hombre que robó un celular frente al Centro Comunitario del barrio 630

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes tras robarle el teléfono celular a un vecino en inmediaciones del Centro Comunitario del barrio 630, ubicado en la intersección de Enrique James y Héroes de Malvinas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30, cuando personal de la Comisaría Segunda intervino luego de recibir un aviso sobre un robo en proceso. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso oculto dentro de una garita de colectivos y procedieron a su aprehensión.

Minutos después, la víctima —quien había realizado el llamado al Centro de Monitoreo— se presentó en el sitio y relató que, mientras se encontraba cerca del Centro Comunitario, un hombre al que confundió con el sereno del lugar comenzó a hablarle. Según detalló, el sujeto le pidió que anotara su número de teléfono y, en el momento en que sacó su celular, se lo arrebató de las manos para luego darse a la fuga.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.