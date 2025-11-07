PUERTO MADRYN - USURPACIÓN DE TIERRAS

Desarticulan intento de usurpación de tierras en Puerto Madryn


Un operativo este viernes a primera hora de la mañana, encabezado por autoridades del Municipio y Policía, permitió desarticular un intento de usurpación de terrenos en la zona de Las Bardas, en Puerto Madryn.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 7:30 y culminó con el desalojo de varias ocupaciones irregulares y la demolición de construcciones precarias.

Desde la Subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana confirmaron a que en el lugar se derribaron al menos cinco «casuchas» y estructuras en construcción vinculadas a personas que intentaban asentarse de manera ilegal.

El operativo se originó a partir de una presentación realizada por la firma San Miguel, propietaria de la tierra, quien denunció la presencia de ocupantes en distintos lotes ubicados en la zona alta de Las Bardas.

Con la intervención de personal municipal y de la Policía del Chubut, se procedió a desocupar los predios y retirar las edificaciones incipientes que se encontraban en el lugar. Según informaron las autoridades, el accionar se desarrolló sin incidentes y permitió restablecer el control sobre el lugar afectado.

Fuente: Canal 12

