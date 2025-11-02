Deportivo Madryn venció a Gimnasia de Jujuy y está en semifinales del Reducido

Deportivo Madryn se clasificó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, tras vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Abel Sastre, y sigue en carrera por el ascenso a la Liga Profesional. El único gol del partido lo anotó Luis Silba a los 36’ del primer tiempo.

El Aurinegro enfrentará ahora a Morón en semifinales por la ida, en un partido que se jugaría el 8 de noviembre.

Se trata de un encuentro importante dado el nivel de ambos equipos en esta instancia, con el objetivo de alcanzar la final por el ascenso.