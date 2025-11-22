Deportivo Madryn quiere ganar en Río Cuarto la primera Final por el ascenso a la Liga Profesional

Esta noche, en Río Cuarto, Deportivo Madryn va por el primer paso hacia el ascenso a la Liga Profesional, cuando juegue frente a Estudiantes por la primera final del Reducido de la Primera Nacional.

Será desde las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y con el arbitraje de Darío Herrera.

«El Aurinegro» y su ilusión de ascenso van por el juego de Ida en Río Cuarto

Con el objetivo de un resultado positivo con vistas a la definición como local, el Deportivo Madryn jugará esta noche ante Estudiantes de Río Cuarto, por el juego de Ida de la Final del Reducido del Torneo de la Primera Nacional que brinda el segundo ascenso a la Liga Profesional del fútbol argentino.

El cotejo, se disputará desde las 21:15 horas, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, contando con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de TyC Sports.

Valer destacar que el juego de Vuelta, se disputará el venidero fin de semana en el Estadio Abel Sastre, donde «El Depo» tendrá la posibilidad de cumplir el sueño de ascender a la Liga Profesional ante su gente.

Cómo llega cada finalista

Deportivo Madryn, bajo la conducción de Leandro Gracián, fue el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, aunque en la primera gran final por el ascenso cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

De esta manera, «El Depo» pasó a jugar el Reducido, donde llegó a la final luego de imponerse ante Gimnasia de Jujuy en los cuartos de final, instancia en la que le dieron por perdida la ida 3-0 al «Lobo Jujeño» por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña que finalmente fueron desestimadas en los últimos días por el fiscal de la causa.

Ya en las semifinales, fase midió ante Deportivo Morón, que le ganó en la Ida por 1-0, pero en la Vuelta, fue triunfo por 1-0 para «El Auringero», que de esta forma por ventaja deportiva clasificó a la Final. En este último duelo, la polémica se había instalado dado que el DT de Deportivo Morón, Walter Otta no pudo dirigir en la vuelta por sus declaraciones contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente; culminando con serios incidentes post partido entre jugadores de ambos equipos.

En tanto, Estudiantes de Río Cuarto, que tiene como director técnico a Iván Delfino, se metió en la final del Reducido luego de terminar segundo en la Zona B con 60 puntos, mientras que luego eliminó a Patronato (2-1), a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y a Estudiantes de Buenos Aires (1-1, pero pasó por la ventaja deportiva).

El equipo cordobés quiere ascender por segunda vez en su historia a la Primera División del fútbol argentino, luego de conseguirlo en 1983 y mantenerse en la categoría hasta 1985.