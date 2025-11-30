Deportivo Madryn no pudo con Estudiantes de Río Cuarto

Deportivo Madryn empató 1-1 con Estudiantes de Río cuarto en el Abel Sastre y se quedó sin el ansiado ascenso. Será el conjunto cordobés el que juegue en Primera División.

La lluvia no impidió que el estadio estuviera colmado de hinchas. El sueño del ascenso no se dio, pero Deportivo Madryn fue el equipo más goleador del campeonato y fue protagonista durante toda la temporada.

A los 18 minutos del segundo tiempo, Luis “El Tanque” Silba marcó el 1-0 con una espectacular tijera tras un centro de Galeano.

Sin embargo, el destino de la serie cambió en pocos minutos. A los 36’, Deportivo Madryn sufrió la expulsión de Federico Recalde por doble amarilla. Con diez jugadores en cancha, el rival aprovechó la situación: a los 40’ llegó el empate de Estudiantes, anotado por Agustín Morales, que selló el 1-1 final.