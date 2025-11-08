Deportivo Madryn juega ante Deportivo Morón, la primera Semifinal por el Reducido de la Primera Nacional

Luego de eliminar en Cuartos de Final del Reducido de Primera Nacional 2025 a Gimnasia de Jujuy, el Deportivo Madryn iniciará este sábado, la llave de Semifinales del certamen frente a Deportivo Morón.

El cruce de Ida frente a «El Gallito», será desde las 21:10 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, contando con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

«El Depo» quiere escalar otro peldaño en busca del ascenso

Pablo Dóvalo será el juez principal del cotejo en el que «El Depo» querrá traerse una buen resultado con vistas a la definición en el juego de Vuelta que será una semana después en el Estadio Abel Sastre.

A este cruce de Semifinales, «El Aurinegro» llega tras eliminar en instancia de Cuartos de Final a Gimnasia y Esgrima de Jujuy; luego de haber disputado la Final por el primer ascenso directo frente a Gimnasia de Mendoza cayendo en la definición por penales.

Cómo llega «El Gallito»

Deportivo Morón es otro de los sobrevivientes de la Zona B, en la que finalizó en la cuarta posición, mientras que en el Reducido se impuso ante San Martín de Tucumán (0-0) y Atlanta (1-0), con una muy sólida defensa.

En la otra llave

Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional inician esta tarde de sábado con el encuentro que desde las 19:40 horas, Estudiantes de Buenos Aires reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Ciudad de Caseros y con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Estudiantes de Buenos Aires se clasificó a esta instancia luego de terminar tercero en la Zona B con 59 puntos, mientras que en el Reducido dejó en el camino a Deportivo Maipú gracias al triunfo por 1-0 y a Tristán Suárez, con un global de 1-0.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, peleó por el boleto a la gran final hasta el final de la fase regular, donde finalizó segundo también en la Zona B. Ya en el Reducido, el equipo cordobés eliminó a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).