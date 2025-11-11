Daniela Catena será la primera mujer en asumir como delegada zonal de la UNPSJB en Puerto Madryn

El próximo 17 de noviembre asumirá oficialmente Daniela María Catena como delegada zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Puerto Madryn. Será la primera mujer en ocupar este cargo, sucediendo al doctor Gastón Morales, quien estuvo al frente de la sede durante los últimos cuatro años.

Catena, quien proviene de la Facultad de Ciencias Jurídicas, destacó el valor simbólico y personal de este nuevo desafío. “Es una linda oportunidad y me siento muy bienvenida por toda la comunidad educativa”, expresó.

En relación con la gestión que comienza, sostuvo que su objetivo será dar continuidad al trabajo realizado por Morales, poniendo especial énfasis en mantener e incrementar la oferta académica, fortalecer los vínculos institucionales y promover la participación de la universidad en la vida de la ciudad. “La gestión anterior fue impecable, se avanzó mucho en infraestructura, en matrícula y en calidad educativa. El desafío ahora es sostener ese crecimiento”, afirmó.

Catena remarcó además la importancia de que la universidad pública se mantenga como una opción accesible y de calidad frente al contexto económico actual. “Tenemos que estar preparados para recibir a más estudiantes, pero sin resignar la calidad educativa”, señaló.

Consultada sobre la modalidad de cursada, defendió la presencialidad como un valor central en el proceso de enseñanza. “El aprendizaje se construye en el vínculo entre estudiantes y docentes. Es distinto el resultado sin ese contacto directo”, explicó.

Por último, celebró la elección del doctor Gustavo Fleitas como nuevo rector de la UNPSJB, el primero oriundo de Puerto Madryn. “Es una persona que conoce de cerca las necesidades de nuestra sede, y eso lo sentimos como algo muy auspicioso”, concluyó.