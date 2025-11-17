Comienza el Final 8 de la Copa Davis con presencia argentina

El Final 8 de la Copa Davis 2025 se jugará desde este martes en la ciudad italiana de Bologna, con Argentina entre los aspirantes al título que no consigue desde 2016 cuando venció a su par de Croacia en Zagreb.

El equipo argentino que comanda el capitán Javier Frana, ya se encuentra en Italia y se enfrentará a su par de Alemania el jueves desde las 13 horas, en los cuartos de final.

En Italia por los Curtos de final

El equipo argentino de tenis, ya esta listo para disputar en Bologna, Italia, el Final 8 de la Copa Davis 2025, competencia en la que se medirán ante Alemania desde el venidero jueves.

Vale recordar que Argentina no llega a una semifinal de Copa Davis desde 2016, edición en la que se terminaría consagrando campeón. Desde aquel histórico torneo, lo más alto que alcanzo la ´Albiceleste´ fue cuartos de final en 2019 y 2024, quedando eliminada ante España e Italia, respectivamente.

Cómo está conformado el equipo nacional

Para los singles, el capitán Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña mientras que, para los dobles, citó a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una dupla de élite compuesta por el número 3 y 25 del Ranking ATP en esta modalidad.

Enfrente estará Alemania comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Rio de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Los cruces inician el martes

Este Final 8 de la Copa Davis comenzará el martes con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia ante Austria y, el jueves previo a Argentina, el equipo de España jugará ante República Checa.

El local Italia no contará con su figura Jannik Sinner que decidió no participar priorizando su preparación hacia 2026 y defender su título del Australia Open. Esta noticia cayó muy mal en el público italiano que consideró injustificable la decisión de su ídolo.

Por su parte, España tendrá como figura estelar a Carlos Alcaraz, el actual número uno del mundo, que aseguró que es “uno de los mayores privilegios” y que quiere “ganar un día la Copa Davis”.