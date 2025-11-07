Chubut presentó “MPF ORIENTA” en las Jornadas Nacionales de Acceso a Justicia

El Ministerio Público Fiscal del Chubut participó en Buenos Aires de la Reunión de la Red Federal de Acceso a la Justicia del Consejo Federal de Procuradores y de las Jornadas Nacionales sobre Acceso a Justicia, Innovación y Perspectiva de Derechos, que reunieron a representantes de Ministerios Públicos Fiscales de todo el país y a especialistas internacionales.

Las actividades se llevaron a cabo los días 5 y 6 de noviembre, en el marco de la Red Federal de Acceso a la Justicia.

El MPF presente

En el panel “los desafíos del territorio, la comunicación y la innovación tecnológica para el acceso a la justicia”, el Procurador General Adjunto en lo Penal y Contravencional, Matías Froment, y la Lic. Alejandra López, Directora del Departamento de Informática del MPF, presentaron las experiencias del Ministerio Público Fiscal del Chubut en materia de innovación institucional, como el programa Fiscalía Abierta y la aplicación MPF ORIENTA.

En primer lugar, Froment, señaló que “todas estas iniciativas comparten un mismo propósito para el acceso a la justicia, acortar distancias. Porque la justicia no empieza en un expediente, sino en el momento en que una persona puede ejercer un derecho sin obstáculos”.

Mientras que, la Lic. Alejandra López, explicó que la aplicación MPF Orienta, disponible en app.mpfchubut.gov.ar “permite localizar de manera rápida y sencilla dónde orientarse o realizar una denuncia”. Su diseño simple y accesible busca garantizar una respuesta ágil ante situaciones de vulnerabilidad y promover el acceso efectivo a derechos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se impulsa a la comunidad a colaborar con la actualización del directorio, reportando errores u omisiones, bajo la premisa de que “construir una herramienta útil es una tarea colectiva que nos beneficia a todos”.