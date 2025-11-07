ADVENTURE TRAVEL WORLD SUMMIT - AVENTURA - CHILE - TURISMO

Chubut participó de la Cumbre Mundial de Turismo en Chile


Varias empresas del sector turístico representaron a Chubut en la Adventure Travel World Summit 2025, el mayor evento del año para los profesionales de viajes de aventura que se realizó en la localidad chilena de Puerto Natales.
Con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, a lo largo de 4 jornadas, representantes de destinos, escritores de viajes de aventura y líderes de opinión de todo el mundo para explorar tendencias de viajes, celebrar hitos y desarrollar nuevas conexiones alcanzaron a más de 800 operadores turísticos.

Destacada participación chubutense

Se trata del mayor evento del año para los profesionales del sector y se presenta como una oportunidad única para el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos chubutenses. En este marco, la Agencia Chubut Turismo convocó al sector privado para participar de este evento que significa un espacio estratégico para visibilizar la oferta provincial y generar vínculos con operadores internacionales de manera directa.
En el caso de Chubut, participaron la empresa Avistajes Bottazzi, la Fundación Rewilding y el Ente Comodoro Turismo, quienes compartieron en la Cumbre sus principales propuestas de turismo de aventura.

