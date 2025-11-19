Chubut participará en una nueva edición de “La Noche de las Casas de Provincias”

El próximo jueves 27 de noviembre, Chubut participará de una nueva edición de “La Noche de las Casas de Provincia”, un evento que se desarrolla con éxito durante todos los años y que invita a recorrer los diferentes organismos provinciales que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se realizó en Buenos Aires, durante un acto realizado en el Salón Auditorio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la participación del secretario General del organismo, Ignacio Lamothe.

Tradición federal

La 12° edición de la tradicional jornada federal, que invita a recorrer la Argentina a través de su cultura, sus sabores y su gente, mediante una iniciativa conjunta del Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el CFI, tendrá lugar este año el próximo 27 de noviembre, desde las 18 horas.

Las representaciones oficiales de las provincias abrirán sus puertas para compartir con el público una experiencia única, donde se podrá conocer y disfrutar la diversidad cultural, turística, gastronómica y productiva de cada región del país.

En la presentación de la edición 2025, el titular del CFI, Ignacio Lamothe, destacó la importancia de esta iniciativa al afirmar que “es una oportunidad para mostrar el federalismo en acción y visibilizar el trabajo del interior argentino, que es uno de los principales objetivos del organismo”.

Durante toda la noche, cada Casa de Provincia presentará una programación especial con muestras artísticas, degustaciones, presentaciones musicales, exposiciones de productos regionales y charlas temáticas, reflejando la identidad y las tradiciones de su territorio.

Con eje en la paleontología

La edición 2025 en la Casa del Chubut tendrá como eje la paleontología, invitando al público a vivir una experiencia única que une ciencia, cultura y turismo. Desde el corazón de la Patagonia llega el Condorraptor currumili en tamaño real, junto al fémur del dinosaurio más grande del planeta, el Patagotitan Mayorum.

Habrá actividades interactivas para toda la familia, como búsqueda y extracción de fósiles, propuestas artísticas y proyecciones científicas que acercarán al fascinante mundo de los dinosaurios.

La noche se completará con presentaciones de artistas chubutenses, la participación de productores, artesanos y municipios que mostrarán la riqueza turística y cultural de la provincia, y el acompañamiento del equipo de la Casa del Chubut, para que cada visitante se sienta como en casa.