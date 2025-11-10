CHOQUE - MUERTO - RUTA 3

Choque de camiones con un muerto en la Ruta 3


Un violento incidente se registró a unos 20 kilómetros de la localidad santacruceña de Fitz Roy, en un tramo de la Ruta 3. Un camión perteneciente a una empresa de servicios petroleros chocó contra otro rodado de carga.

Las primeras informaciones confirman que el fallecido es un adulto mayor oriundo de Caleta Olivia, quien murió en el acto debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el otro chofer involucrado, de unos 30 años y procedente de Río Grande (Tierra del Fuego), resultó herido y fue asistido por personal de emergencia en la ruta.

FOTO: La Opinión Austral

