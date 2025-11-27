Cerró otra edición del proyecto náutico “El potrero es el mar”



Culminó un nuevo año de actividades del proyecto “El Potrero es el Mar”, que desarrolla la Escuela Náutica municipal en conjunto con el Club Náutico Atlántico Sur y cuenta con el acompañamiento de Aluar.

Durante todo el ciclo lectivo, estudiantes de sexto grado de la Escuela Nº 222 participaron en diversas propuestas en el mar, disfrutando de una experiencia formativa que los acercó al deporte y al entorno natural de manera segura y enriquecedora.

Implementado desde 2012, el proyecto tiene como ejes la convivencia, el cuidado del ambiente y la inclusión. Su objetivo principal es brindar oportunidades a niñas y niños que habitualmente no acceden a actividades náuticas, tan representativas de nuestra ciudad.

Las clases, de carácter gratuito y con un enfoque recreativo, ofrecen espacios de aprendizaje, disfrute y contacto directo con el Golfo.

Con un nuevo ciclo completado, “El Potrero es el Mar” reafirma su compromiso con la comunidad y con la formación integral de los jóvenes a través del deporte y la naturaleza.