ANAHÍ GINARTE - CECILIA STRZYZOWSKI - CHANCHERÍA - CLAN SENA - CUERPO - FEMICIDIO - PERITO

Caso Cecilia Strzyzowski: confirman que el cuerpo fue quemado a más de 800 grados


El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, que declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.
Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y sumó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.
Acerca de la extrema temperatura utilizada, Ginarte explicó que los restos encontrados “mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, motivo por el cual se dificultó la obtención de ADN.
Briend también indicó que existe la posibilidad de que el veredicto se dé a conocer antes de lo previsto ante el avance del debate: «Creo que el viernes tenemos fallo».
En la audiencia de este lunes también declaró Francisco Rodolfo Ríos, el dueño de un campo situado en Campo Rossi Sur, aledaño a una propiedad de César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña.
A su vez, expusieron una hermana del acusado Gustavo Obregón, una profesora de costura en la escuela del barrio Emerenciano y un perito en criminalística jubilado.
En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

