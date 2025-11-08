Cámaras pesqueras advierten a diputados sobre ampliación de permisos de pesca

En un comunicado oficial enviado a legisladores del bloque Despierta Chubut, las cámaras pesqueras CAPIP, CAFACh, APARCH y la empresa Conarpesa, solicitan al bloque Despierta Chubut la suspensión del tratamiento del proyecto de nuevos permisos de pesca, impulsado por el Ejecutivo Provincial.

Advierten que la iniciativa tiene fundamentos técnicos y científicos deficientes, «podría distorsionar el manejo de los recursos naturales y comprometer la sustentabilidad del langostino patagónico».

En ese marco, piden a la Legislatura convoque a un debate amplio y público con participación de:

*organismos científicos (INIDEP, CENPAT, CONICET),

*cámaras empresariales y sindicatos,

*funcionarios de la Secretaría de Pesca y municipios costeros.

«Es necesario escuchar a toda la cadena de valor pesquera antes de tomar decisiones irreversibles”, advierten las empresas, llamando a preservar la ética, la transparencia y el equilibrio ambiental.