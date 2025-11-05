COMODORO RIVADAVIA - PERSONA DESAPARECIDA

Buscan a joven desaparecido en Comodoro Rivadavia

La policía del Chubut solicita la colaboración de la comunidad para localizar a un hombre de 27 años identificado como Vera Gabriel Adrián Gustavo.

La División Búsqueda de Personas informó que fue visto por última vez el 4 de noviembre cerca de las 14 en la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia.
Tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, es trigueño, tiene ojos marrones oscuros y cabello corto y lacio. Al momento de ser visto vestía uniforme de la Fuerza Aérea Argentina.

La fuerza provincial pidió que cualquier dato sea aportado de inmediato al 297-408-2600, a la comisaría más cercana o a través del 101.#

