Brenda Barattini obtuvo la libertad condicional

La arquitecta comodorense Brenda Barattini, condenada en 2019 a 13 años de prisión por tentativa de homicidio contra su amante —a quien mutiló en 2017—, obtuvo en las últimas horas el beneficio de la libertad condicional tras cumplir más de la mitad de la pena en el penal de Bouwer, en Córdoba.

La decisión fue adoptada por un juez de Ejecución Penal, quien avaló informes técnicos que señalaban una evolución favorable durante su permanencia en prisión, además de la participación de Barattini en cursos y programas formativos.

Como parte de las condiciones impuestas, la mujer fijará residencia en Comodoro Rivadavia, presentarse una vez por mes ante el Patronato del Liberado y continuar con un tratamiento psicológico obligatorio. También mantiene una restricción de acercamiento: no podrá ubicarse a menos de mil metros de lugares donde pudiera encontrarse su víctima.

Si bien seguirá bajo supervisión judicial, Barattini continuará en libertad condicional hasta el vencimiento de su pena, previsto para 2030.

El ataque

La noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a su amante durante un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba. La Justicia determinó que atacó a la víctima con una tijera de podar que había escondido debajo de la cama. El hombre estaba indefenso: tenía los ojos vendados cuando ella le seccionó casi por completo el pene.