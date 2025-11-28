Asumió el nuevo ministro de Producción de Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, puso en funciones este viernes al nuevo ministro de Producción de la Provincia, Juan Manuel Pavón; y a Jennifer Contardi como secretaria de Coordinación de Gabinete, concretando de esta manera sus asunciones formales a la estructura del Gobierno.

Ambos funcionarios prestaron juramento de ley ante el mandatario en un acto realizado en horas del medidía en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno con las presencias del vicegobernador Gustavo Menna; diputados provinciales; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; ministros y secretarios del gobierno de la provincia, entre otros.

Jennifer Contardi fue designada como secretaria de Coordinación de Gabinete mediante el Decreto Provincial N° 1442, en tanto que Juan Manuel Pavón asumió como nuevo ministro de Producción del Chubut a partir del Decreto Provincial N° 1445.

Inversiones y proyectos

Tras jurar ante el gobernador Torres, la flamante secretaria de Coordinación de Gabinete, Jennifer Contardi agradeció al mandatario por la confianza depositada en su persona para ejercer este nuevo cargo y afirmó que «vamos a aportar todo lo que sea necesario para dinamizar, coordinar y planificar».

Contardi agregó que «ahora lo más importante es cerrar el año, terminar los proyectos que están pendientes y prepararnos para el año que viene para recibir inversiones, que el gobernador va a anunciar».

En tanto el nuevo ministro de Producción, Juan Manuel Pavón, manifestó que asumir en este cargo «implica un gran desafío» y agradeció «tanto al gobernador Ignacio Torres como al intendente de Trelew, Gerardo Merino» por la confianza en su persona.

El ministro indicó que por su experiencia previa existe «una articulación con todos los municipios, entidades intermedias y el sector privado», remarcando que «ahora a partir de lo encomendado por el gobernador vamos a trabajar en todo lo referido al desarrollo económico para la provincia porque se vienen nuevas inversiones».

Finalmente indicó que «con Laura (Mirantes) hemos hecho una correcta transición» en referencia al traspaso de funciones en el Ministerio de Producción, y agradeció a la ex ministra «porque nos permitió ingresar a un Ministerio ordenado y escuchar la voz de muchos jefes comunales. Me gusta trabajar mucho en territorio» finalizó.