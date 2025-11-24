ARGENTINA - COPA DAVIS - TENIS

Argentina, con rival confirmado para el debut en las Qualifiers de la Copa Davis 2026

Se realizó el sorteo de las llaves para los cruces de Qualifiers 2026 de la Copa Davis de tenis, el tradicional mundial por equipos que ahora con nuevo formato tiene a Italia como tricampeona tras el triunfo de este domingo frente a España por 2-0.

En el caso de Argentina, llegará como décimo preclasificado, quedando ya establecidos los cruces de primera ronda en busca de las instancias finales del próximo año.

 

Con rival confirmado

Las llaves de primera ronda se disputarán entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, mientras que las de segunda ronda se celebrarán entre el 18 y el 20 de septiembre.

En este snetido, Argentina viajará a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers 2026,jugando como visitante y seguramente sobre cancha dura, ya se conoce que será una dura instancia de primera ronda -aunque sin rivales dentro del «Top 300» en singles y del «Top 150» de dobles-.

 

