Argentina comenzó con una derrota su participación en el Mundial de handball

La Selección Argentina femenina de handball, cayó frente a Países Bajos por 25:32 en el marco de la 1ra. fecha del Grupo E del Mundial de la disciplina.

«La Garra» buscará su recuperación el día domingo a las 14 horas ante Austria.

Caía aunque con buenas sensaciones para «La Garra» en el debut mundialista

La Selección Argentina femenina de handball, Muñoz dio batalla a lo largo de los sesenta minutos, pero terminó cayendo ante las locales 25:32 por la primera fecha del Grupo E.

En lo que representó un nuevo debut mundialista ante un país anfitrión (también lo había experimentado en Japón 2019 y España 2021), La Garra luchó -11:16 al descanso- aunque no le alcanzó para poder dar la sorpresa ante Países Bajos, coorganizador del Mundial junto a Alemania.

Ante un Ahoy Arena de Rotterdam completo, con 9.000 neerlandeses expectantes por ver un triunfo tranquilo de su selección, La Garra se encargó de justamente lo contrario, exigiendo al local que tuvo que mantener todo su potencial hasta los últimos minutos para sumar sus primeros puntos en su Mundial.

Un parcial 4:5, con un buen pasaje de Lucia Dalle Crode desde el extremo -con dos goles en dos lanzamientos-, las primeras atajadas de Menucci y los primeros tantos de Malena Cavo y Micaela Casasola, fue parte de un buen comienzo argentino. Arranque positivo en el arco y en defensa, que no tuvo tantas similitudes en el ataque con algunos pérdidas y un bajo porcentaje de lanzamientos, situación que le permitió a Países Bajos sacar la máxima, 5:11.

Los ingresos de Karsten y Carolina Bono a la primera línea, más atajadas de Menucci, la apuesta de jugar con siete y un buen aprovechamiento de las exclusiones neerlandesas le permitió a la Argentina llegar a descontar a tres, 10:13 aunque un mejor cierre europeo significó el 11:16 parcial al descanso.

En el complemento, las conducidas por Muñoz pudieron mejorar aún más en el ataque, aspecto que le permitió completar un partido totalmente competitivo. Un buen gol de Martina Romero, un penal marca registrada de Karsten, atajada y hasta gol incluido de arco a arco para Menucci y otro de Cavo mandó un mensaje a Países Bajos que no dudo en pedir su primer tiempo muerto del segundo tiempo.

Pese al dominio en el tablero para las locales, 15:20, las diferentes caras de las jugadoras marcaba el termómetro real del partido: con Argentina confiando en sus herramientas para seguir batallando y Países Bajos sorprendida por la intensidad albiceleste. Un mini parcial 3:0 para las europeas, que llegaron a escaparse a ocho, hizo pensar en el quiebre final del partido, aunque aún restaría otra reacción de La Garra.

Resistencia comandada por Bono y Elke para volver a recortar a cinco, 22:27, a ocho del final y que obligó a otro time out de los neerlandeses, intentando desactivar cualquier tipo de sorpresa en el debut. Sobresalto que finalmente pasó, las locales sellaron la victoria 25:32, aunque en el balance final las mejores sensaciones fueron para las de Muñoz que pese a la derrota pudieron despedirse con muchos aspectos positivos.

Karsten como goleadora

Elke Karsten, que marcó 8 tantos, fue la máxima goleadora de una Selección que también contó con un auspicioso debut mundialista en el arco de Valentina Menucci -7 atajadas- y un equipo que siempre mantuvo la intensidad ante un combinado europeo que apunta a luchar los partidos decisivos del Mundial.

Cómo siguen

Este domingo desde las 14 horas, hora de Argentina, «la Garra» jugará su segundo partido en el torneo ante Austria.

Vale destacar que pese a la derrota ante Países Bajos, a la Argentina le quedaron buenas sensaciones pensando en los duelos directos por la clasificación a la Main Round que serán ante Austria y Egipto.

Todos los partidos de La Garra en el Mundial se podrán ver en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Dsports.