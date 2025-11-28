Aluar anunció la construcción de un complejo educativo en Puerto Madryn



A través de la Fundación Aurora Austral, Aluar construirá un complejo educativo en la ciudad de Puerto Madryn. Este viernes, se realizó el anuncio formal en un acto presidido por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.

El moderno establecimiento educativo se construirá en el barrio Perón, y será destinado a la educación pública de gestión estatal a partir del ciclo lectivo 2027.

La escuela tendrá niveles inicial, primario y secundario. Será entregada a la Municipalidad de Puerto Madryn para su gestión administrativa y la responsabilidad académica estará a cargo del Ministerio de Educación.

Gestando desarrollo futuro

«En nuestro ideario, una cuestión fundamental es que no hay un desarrollo integral de una sociedad sin asegurar la educación, la alimentación y la salud», expresó Madanes Quintanilla y destacó que «ninguna actividad privada puede ser exitosa, si esos tres pilares no están sostenidos: y para que ello ocurra, es indispensable una colaboración permanente entre el sector privado y el rol del Estado, pero esencialmente de toda la comunidad».

En este contexto el titular de la empresa Aluar sostuvo: «Nosotros somos simplemente actores que trabajamos en conjunto con el Estado provincial y el municipio, pero fundamentalmente con la comunidad de Puerto Madryn, para lograr ese éxito en el largo plazo, y que ello se traduzca en incorporar personas que luego sean los emprendedores y grandes desarrolladores del futuro«.

Madanes Quintanilla se expresó «agradecido con el gobernador Ignacio Torres, el intendente y todas las familias de la comunidad que nos están acompañando», al tiempo que agregó que este «es un proyecto de largo plazo, y nos pone muy contentos que estamos avanzando con mucho altruismo, para que las generaciones futuras vean en esto una recompensa«.

«Un proyecto que hermana a la comunidad»

El gobernador Torres destacó que «después de trabajarlo y discutirlo tanto, concretamos un sueño y demostramos que el sector privado, la comunidad, el Gobierno provincial y el municipal, nos podemos poner de acuerdo para plantear una nueva forma de gestión; en este caso, de un proyecto público-privado que hermana a la comunidad, donde una familia nacida y criada en Puerto Madryn decidió poner su granito de arena».

Sobre este punto, el mandatario hizo referencia al rol de ALUAR, «una de las empresas más importantes de la Argentina, que es parte de la identidad local y de nuestra provincia, en un momento de incertidumbre, asumió el compromiso y nunca lo puso en duda, más allá de las dificultades del contexto macroeconómico, algo que nos enorgullece».

La iniciativa «es una forma más de dar herramientas a los más chicos para que puedan defenderse de cualquier injusticia en el futuro y para que puedan acceder a un trabajo digno», puntualizó el Gobernador.