Alerta por estafas con promociones para jubilados



Alerta por estafa que usa falsas promociones para jubilados. Simulan ser empleados de La Anónima y piden instalar una app para acceder al celular. La Unidad Fiscal de Cibercrimen advirtió sobre una maniobra detectada en Facebook, donde circula una falsa publicidad de La Anónima.

La publicidad, promete un 40% de descuento para jubilados. Al ingresar al enlace, las víctimas reciben una videollamada de WhatsApp de un supuesto operador que intenta guiarlas para instalar una aplicación de acceso remoto.

Esa app permite a los delincuentes visualizar información del dispositivo y manipular ciertas funciones sin autorización. La Fiscalía recomendó no atender llamadas o videollamadas de WhatsApp de números no registrados.

Desde el Ministerio Público Fiscal, recomiendan no instalar aplicaciones enviadas por desconocidos y realizar la denuncia directamente en la misma plataforma donde aparece la publicidad falsa.