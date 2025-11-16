Alerta amarilla por viento intenso este lunes en Chubut



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos que abarca toda la provincia del Chubut para la tarde del lunes 17 de noviembre.

Según el organismo nacional, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Si bien no se trata de un fenómeno extremo, el nivel amarillo indica la posibilidad de inconvenientes puntuales, por lo que se recomienda adoptar algunas medidas de precaución.

Desde Protección Ciudadana solicitaron a los vecinos asegurar objetos livianos en patios y balcones, tener cuidado al circular por rutas donde el viento lateral suele ser intenso y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por las ráfagas.

El alerta provincial se mantendrá actualizado en función de la evolución del fenómeno y las condiciones meteorológicas que se registren durante la jornada.

Para consultas o asistencia, está disponible el 0800-666-2447 de Protección Ciudadana.