CULTURA - MADRYN - MUESTRA - MUSEO

Acto de cierre de la muestra “Relatos del agua” en Puerto Madryn

Este domingo 9 de noviembre a las 18 horas, en el Museo Municipal de Arte, ubicado en avenida Roca 444 de Puerto Madryn, se llevará a cabo el cierre de la muestra “Relatos del agua”, perteneciente al colectivo de artistas “El Peso del Corazón”, creado y dirigido por Abraham Votroba.
La actividad, con entrada libre y gratuita, será una oportunidad para compartir una charla al pie de obra junto a los artistas expositores, quienes recorrerán el proceso creativo que dio lugar a las piezas presentadas. La exposición propone una reflexión a partir del agua como fuente de inspiración, vínculo simbólico con la naturaleza y disparador poético.

La muestra y los artistas

La muestra, dirigida y curada por Abraham Votroba, reúne las miradas y producciones de catorce artistas: Ana Casal, Ariel Gómez, Berta Giménez, Claudia Balsategui, Eloísa Cereseto, Georgina Conti, Jeissy García, Marcela Arzuaga, Mariela Villar, Miriam Zabala, Mirta Casassus, Ulises Wohlers, Victoria Noemí Vidal y el propio Votroba.
El colectivo “El Peso del Corazón” fue creado en 2012 y está integrado por artistas de distintos puntos del país. Su trayectoria contempla ensayos, charlas, salidas fotográficas y numerosas muestras en diferentes ciudades, promoviendo un espacio de producción, análisis y acompañamiento de procesos creativos.

