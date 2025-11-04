FEDE VIGEVANI - VÉLEZ

A qué hora empieza la preventa de entradas para Fede Vigevani en Vélez y con qué banco se pueden comprar


La esperada venta de entradas para el show despedida de Fede Vigevani en el estadio de Vélez Sarsfield comienza este martes 4 de noviembre a las 10 AM.
Esta primera etapa de venta es una preventa exclusiva habilitada únicamente para clientes con tarjetas Galicia Visa.
Una vez que se agote la preventa, la venta general para el resto del público se habilitará el próximo 7 de noviembre, también a las 10 AM.
La única plataforma oficial designada para la compra de las entradas es el sitio web www.enigmaticktes.com.
El show, titulado «El Mundo de Fede Vigevani», es la despedida de su gira histórica y se llevará a cabo el próximo 22 de diciembre en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield). El espectáculo es producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group.

