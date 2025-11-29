2026: El Inprotur anunció su Calendario Internacional

En el marco de la reciente Asamblea del CFT, la última del año, el Instituto de Promoción Turística (Inprotur) dio a conocer los detalles de su plan estratégico y el calendario de acciones presenciales para 2026, revelando una significativa expansión en su presencia internacional y una profunda modernización en su metodología de segmentación de mercados.

La presentación estuvo a cargo de Ana Inés García Allievi, secretaria ejecutiva del organismo, quien detalló que la propuesta incluye la participación en aproximadamente 45 destinos, lo que representa un aumento de 15 respecto a lo realizado este año, marcando un compromiso por aumentar drásticamente la visibilidad de la Marca País Argentina en el exterior.

A su vez, la funcionaria enfatizó que este es un plan «muy ambicioso» que busca cimentar las decisiones de promoción en datos certeros y multifactoriales.

Estrategia basada en datos y oportunidades

Una de las principales novedades en la elaboración del plan de Inprotur radica en la incorporación de variables de mercado que van más allá de los indicadores tradicionales. Para definir sus estrategias, el instituto ha considerado la evolución total y relativa de los mercados de interés, los arribos internacionales, el gasto turístico, la conectividad y, de manera crucial, la política de visados.

Además, García Allievi explicó que la planificación se ha apoyado en la inteligencia artificial para identificar aquellos mercados que están generando búsquedas y deseos a nivel mundial, trabajando en colaboración estrecha con la Cámara de Turismo. Este análisis detallado ha permitido una segmentación clara de los mercados en dos categorías: prioridad especial y oportunidad.

Pilares de acción: de lo digital a las alianzas

El plan de Inprotur se articula a través de varios ejes de trabajo diseñados para maximizar el alcance y la eficiencia. En el ámbito digital y de la innovación, se establece un ecosistema digital cuyo objetivo es aumentar la inversión para elevar la visibilidad. Esto incluye campañas mixtas y la utilización de redes sociales específicas, como las redes sociales chinas, esenciales al abordar el mercado de China.

Otro pilar fundamental es el posicionamiento de la Marca País Argentina y la comunicación internacional, tanto en su vertiente digital como orgánica. Esto se complementa con la organización de press trips y la mejora de alianzas y cooperaciones con actores clave. Estas alianzas se extienden a operadores turísticos, otras líneas aéreas y entidades nacionales, como Parques Nacionales, Cultura y la Secretaría de Innovación. Finalmente, la inteligencia de mercados y la medición del impacto son vitales. El objetivo es que las decisiones y políticas públicas de promoción se optimicen y fundamenten en datos certeros.

Una apuesta fuerte por Asia

La propuesta de acciones presenciales para 2026, enviada a través del CFT, subraya una fuerte orientación hacia la exploración de mercados de crecimiento rápido. Si bien se mantienen las ferias internacionales que ya se consideraron este año, la gran novedad es la incorporación de eventos «muy importantes» en el continente asiático. Entre las adiciones destacadas se encuentran ITB Asia e IT China.

Estas incorporaciones se consideran necesarias precisamente debido a las variables de conectividad y política de visados, buscando que Argentina comience a mostrarse de manera exploratoria para, posteriormente, fortalecer su presencia en estas regiones.

El Inprotur anunció el Calendario Internacional con mayor presencia en ferias y foco en Asia

En lo que respecta a ferias ya establecidas, Fitur ya está confirmada, con una presencia robusta de 65 escritorios. Para maximizar la eficiencia de los recursos, el Inprotur planificó la realización de workshops (side-to-side) en el marco de las ferias. Por ejemplo, aprovechando el viaje a IT China, se visitarán varias ciudades para hacer más eficientes y menos costosos los recursos, atendiendo a la sugerencia de aprovechar los viajes internacionales al máximo.

A pesar de que los recursos humanos son limitados, la secretaría ejecutiva de Inprotur aseguró que se está realizando un gran esfuerzo y solicitó la colaboración del equipo, invitando a comunicar cualquier sugerencia sobre la priorización de destinos. El ambicioso calendario, con un total de 45 destinos proyectados, refleja la intención de posicionar al turismo argentino en la vanguardia global.