CUARTO ROUND - LA VOZ ARGENTINA - TEAM LUCK RA

Yeam Luck Ra: quién fue eliminado en el «Cuarto Round» de La Voz


La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este miércoles en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Cuarto Round” del team Luck Ra.
Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.
En este round hay enfrentamientos cruzados, donde los participantes cantarán y los coaches de los equipos contrarios los votarán del 1 al 10 con sus tablets.
El sistema de eliminación es directo: el participante que obtenga el menor puntaje de cada equipo quedará automáticamente eliminado de La Voz Argentina.
En el caso del “Team Luck Ra” quien resultó la menos elegida por los coach fue Lucas Barros.

Cómo quedó el Team Luck Ra tras el 4° Round en La Voz Argentina 2025
Federico Mestre.
Nathalie Aponte.
Thomas Dantas.
Nicolás Behringer.

