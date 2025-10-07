Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles



Wanda Nara mantiene un vínculo desde hace varios días con Martín Migueles y ya se los pudo ver juntos en distintas oportunidades, aunque ella aseguró que “es un amigo” y que también es su personal trainer.

Sin embargo, en las últimas horas, la conductora de “MasterChef Celebrity” parece haber blanqueado su romance con el amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

Wanda compartió una foto en la que se veían los brazos de ambos y un emoji de un corazón, mientras que después caminó sin problemas tomada de su mano en el centro comercial de Nordelta, según mostró Ángel de Brito en redes sociales.

La pareja no estaba sola. Las dos hijas de la conductora ya comparten tiempo con Migueles, un hombre que se dedica a la importación de tecnología y que vive en el mismo country en el que Nara compró su nueva casa.

“Él quería fomentar el negocio de la marca de Wanda Nara. Se lo presentó una amiga y pegaron onda. Era amigo de Elías Piccirillo y por eso la policía le hizo tres allanamientos en 45 días”, contó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas.