Vidal: «Tenemos que diversificar la producción»

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó este miércoles por la tarde una recorrida por distintas obras que lleva adelante el Gobierno Provincial en Río Gallegos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.

En diálogo con los medios, el mandatario se refirió a la adjudicación de las diez áreas hidrocarburíferas que fueron abandonadas por YPF, hecho que, se materializará el próximo 20 de octubre en la localidad de Las Heras y destacó que el objetivo central es recuperar la producción, el empleo y el movimiento económico de Santa Cruz.

“Esta apertura de sobres significa recuperar producción, recuperar más actividad, más empleo, más movimiento económico y más regalías, que es lo que necesita la provincia”, expresó Vidal.

El gobernador sostuvo que es necesario romper con la concentración empresarial en la explotación de los yacimientos y promover la participación de distintas compañías para garantizar competencia, control y desarrollo sustentable. “Nunca estuve de acuerdo con que un solo empresario se quede con todos los yacimientos. Eso fue lo que pasó con YPF o Sinopec, y los resultados fueron nefastos”, advirtió.

Vidal remarcó que la nueva política hidrocarburífera provincial busca diversificar los actores y modernizar la producción. En ese sentido, adelantó que un grupo de empresas canadienses presentó una propuesta para reactivar zonas del sur del departamento Río Deseado, históricamente postergadas. “Son yacimientos con petróleo muy viscoso, pero con nueva tecnología se puede aprovechar y mezclar con el crudo de Vaca Muerta para generar combustible”, explicó.

Trabajo para los santacruceños

El mandatario también se refirió a la relación con las represas y la aplicación de la ley 90/10, que prioriza la contratación de trabajadores santacruceños. “En dos días de controles detectamos más de 1.150 trabajadores que ingresaron desde otras provincias y del extranjero. No voy a permitir que se discrimine a los que viven en Santa Cruz. Primero los que están acá, los que padecen los inviernos y apuestan por esta tierra”, afirmó.

Vidal defendió la política de capacitación que impulsa su gobierno a través del Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Trabajo, con programas que permiten a jóvenes santacruceños formarse y realizar prácticas en minería, soldadura, tornería y frigoríficos. “Estamos preparando a nuestros jóvenes para el trabajo real, para que sean protagonistas del desarrollo provincial”, indicó.

FOMICRUZ eje productivo

En materia minera, destacó el rol de FOMICRUZ S.E. como actor estratégico del Estado. “Le exigimos a FOMICRUZ que sea protagonista. Hemos logrado descubrimientos importantes, como más de 6.500 partes por millón de uranio con vanadio. Vamos a esperar la certificación internacional, pero es un paso enorme para la minería santacruceña”, señaló.

Tribunal Superior de Justicia

Finalmente, al ser consultado sobre el panorama judicial provincial, Vidal respaldó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y criticó duramente a los sectores que se oponen. “Nos ajustamos a la ley. Lo demás es berrinche de los cómplices de la corrupción. Nosotros estamos dando respuestas después de décadas de abandono, y no vamos a frenar”, concluyó.