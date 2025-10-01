Vero Lozano, furiosa por haber perdido el Martín Fierro con Susana Giménez



La entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025 dejó varias polémicas. Una de ellas fue que Susana Giménez se llevara la estatuilla por «Mejor conductora», teniendo en cuenta que hizo muy pocos programas en 2024.

Verónica Lozano se enojó y no dudó en expresar su bronca en su programa, «Cortá por Lozano». “Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse y decir ‘Para qué votamos si después hacen lo que quieren’”, afirmó la conductora, poniendo en duda que la votación haya sido respetada a la hora de entregar los premios.

“Es la primera vez que de un Martín Fierro se van todos indignados”, aseguró Lozano, que notó que había varias personas enojadas dentro de la institución.

“¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, dijo Verónica.

Al salir de su programa, la conductora habló con LAM y siguió con su queja. “¿Sentías que deberías haber ganado?“, le preguntaron, y ella respondió: ”No específicamente yo. Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa, que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos”.

“Te juro, la fui a saludar a Mariana Fabbiani, la felicité porque éramos competencia y, de hecho, Mariana me dice: ‘Pensé que te lo daban a vos’. Yo tenía como esa ilusión porque pensé que como ya le habían dado por el programa, repartimos el juego. También dije: ‘Si no que se lo den a Carmen Barbieri que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo’. Tengo entendido que no tenía ningún premio Martín Fierro. Digo, dale boludo, estamos todos haciendo como el show. No porque el premio tuviera que ser para mí, te soy 100% honesta, pero me parece que era para otra conductora. Pamela también la viene remando un montón. Se levanta temprano todos los días. Mariana, sí, ya le habían dado uno. Por eso digo lo de repartir el juego”, explicó.

”Siempre se reparte el juego y estuvo muy mal repartido y se notó mucho. Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano», concluyó Lozano.