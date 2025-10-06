CAPTURA - MISIONES - PARTIDO DE FÚTBOL - VIOLENCIA DE GÉNERO

Un prófugo por violencia de género fue a ver un partido de fútbol y lo detuvieron


Un hombre que estaba prófugo acusado de violencia de género contra su pareja y su hijo menor en la provincia de Misiones, fue capturado cuando fue a ver un partido de fútbol.
La detención sucedió este fin de semana en la ciudad de Oberá cuando el acusado, de 32 años, y al que le pesaba un pedido de captura vigente por agredir y amenazar a su pareja y a su hijo, fue hallado mientras miraba un partido de fútbol.
El prófugo se encontraba en la tribuna de la cancha Malvinas cuando fue identificado por una oficial que cumplía servicio adicional.
La agente reconoció que entre los asistentes se encontraba Héctor Fernando O., sobre quien pesaba un pedido de detención emitido por la Comisaría de la Mujer desde el 1 de mayo de este año, motivo por el cual dio aviso a las autoridades policiales.
El parte policial dado a conocer destaca que la uniformada contactó a las divisiones Comando Sur, Patrulla Motorizada y Comando Norte, que desplegaron un operativo cerrojo en la zona para evitar cualquier intento de fuga. Con ese despliegue, el acusado fue interceptado y detenido en el lugar sin incidentes. Posteriormente, el hombre fue examinado por el médico policial de turno y trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

