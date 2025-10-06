CHOQUE - INCIDENTE VIAL - TRELEW

Un auto chocó con un colectivo en la Ruta 25


Un automóvil chocó con un colectivo de la línea «El 22» en la Ruta 25, a la altura del barrio Inta de Trelew, sobre la Avenida La Plata, en el tramo que conecta con la localidad de Gaiman.

Según trascendió, el vehículo de menor porte circulaba en sentido de ingreso a Trelew e impactó contra el colectivo. El choque se produjo a la altura de la intersección con calle Epuyén, una zona de tránsito frecuente entre quienes se dirigen hacia el acceso oeste de la ciudad.

Fuentes policiales informaron que no hubo heridos en el incidente vial.

