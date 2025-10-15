Ugo Carabelli se retiró por problemas físicos en la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli debió abandonar por problemas físicos su partido ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, correspondiente a la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo.

Ugo Carabelli caía 4-0 en el tercer set, cuando tuvo que retirarse por molestias en una de sus piernas.

El encuentro había comenzado muy bien para Ugo Carabelli, quien llegaba a este torneo como el octavo preclasificado. En el primer set el argentino quebró en dos ocasiones, una más que su rival, para tomar ventaja e imponerse por 6-4.

Ya en el segundo set, las cosas se hicieron más complicadas para Ugo Carabelli, quien rápidamente se vio en desventaja. Pese a que pudo recuperar el quiebre y mantener igualado el tanteador, Kovacevic consiguió el quiebre clave en el duodécimo game para quedarse con el segundo parcial por 7-5 y así igualar el encuentro.

A partir de ese momento todo se vino abajo para Ugo Carabelli, que fue prácticamente una sombra dentro de la cancha. Luego de tres games en los que solo ganó un punto, el argentino pidió atención médica y abandonó unos minutos después, cuando Kovacevic se había puesto 4-0.

La de este miércoles representó la quinta derrota para Ugo Carabelli en sus últimas seis presentaciones, donde solo le pudo ganar en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái al francés Térence Atmane.

En los octavos de final, Kovacevic se enfrentará con el italiano Lorenzo Sonego, quien superó en la primera ronda al británico Arthur Fery por 6-4 y 6-2.

De esta manera, el único argentino que sigue en carrera en el ATP 250 de Estocolmo es Tomás Etcheverry, quien venció al estonio Mark Lajal y que este jueves se cruzará con el serbio Miomir Kecmanovic en busca de un lugar en los cuartos de final.

